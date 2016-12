"Summer Vibes" le 27 Juillet à Saint-Aygulf

Le premier Dancefloor géant de l'été !

Summer Vibes 27 Juillet

publié le 21/07/2016 à 14:15

Fun Radio Côte d'Azur et la ville de Fréjus présentent "Summer Vibes", le premier dancefloor géant de l'été à Saint-Aygulf.

Mercredi 27 juillet, place de la Poste, venez vous éclater avec les Dj's Fun Radio Kungs, Sébastien Drum's et Matthieu Koss !

Gagnez maintenant vos invitations backstage, en écoutant Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur !

Envoyez-nous le code "Summer vibes" avec vos coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr



"Summer Vibes" l'énorme fiesta en plein air mercredi 27 juillet à Saint-Aygulf avec Fun Radio Côte d'Azur le son dancefloor