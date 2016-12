Tentez de gagner vos dossards pour la COLOR AZUR !

Le 29 octobre à la base nature de Fréjus

Color Azur

publié le 30/06/2016 à 12:33

Prêt pour une aventure 100 % colorée ?



Fun Radio Côte d'Azur présente le Color Azur 2016 samedi 29 octobre, à la Base nature de Fréjus !



Au programme: 4km, 4 zones de couleurs à traverser, 1 tunnel de mousse, 1 bar à bonbons et plus de 7 heures de son dancefloor !



Envoyez-nous le mot "COLOR AZUR" avec coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr



Et gagnez votre dossard pour participer à la course la plus colorée et la plus folle de la Côte d'Azur.





