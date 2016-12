Tentez de gagner votre enceinte "Dice Sound"

L'enceinte dernière génération gravée Fun Radio !

Dicesound

publié le 25/04/2016 à 10:54

Tentez de remporter votre enceinte dernière génération par "Dice Sound" !

Avec une qualité d'écoute exceptionnelle, cette enceinte robuste et adaptable à tous les smartphones est gravée Fun Radio.







Ecoutez Arthur, entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez votre enceinte "Dice Sound" qui vous accompagnera partout cet été !



Fun Radio Côte d'Azur, le son dancefloor