Avec Gyrofast.com et Fun Radio Côte d'Azur

gyrofast

publié le 13/06/2016 à 10:21

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Côte d'Azur et Gyrofast.com vous offrent votre Hoverboard !



Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d’Azur,

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 / 498 / 120 / 120



Et gagnez votre Hoverboard, l'objet le plus tendance du moment avec Gyrofast le spécialiste des monocycles électriques et hoverboards sur « gyrofast.com »







Fun Radio Côte d'Azur, le son dancefloor