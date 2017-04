TFC Vs OM MATCH DES 80 ANS!

publié le 03/04/2017 à 07:35

Le dimanche 9 avril prochain, à 15 heures au Stadium, le TFC fêtera ses 80 ans à l'occasion d'une affiche alléchante face à l'Olympique de Marseille.



A cette occasion, rappelons-le, les joueurs toulousains porteront le maillot anniversaire collector.

Les festivités et autres surprises ne devraient pas manquer pour célébrer ces 80 ans...

Et sur le terrain, une très belle rencontre de Ligue 1, un match toujours spécial, toujours spectaculaire face à l'OM!



Ecoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées, dès que vous entendez le signal du SmashFun soyez les premiers et plus motivés à appeler le 05 61 588 509 et gagnez vos 2 places en BALCON pour TFC vs OM



Tous au Stadium, tous mobilisés, tous en Violet, pour que cette rencontre événement de la saison soit une fête inoubliable!

#80ansDeFootball #TFCOM



