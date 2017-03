The Run Trip : partez pour 200KM d'aventure avec Fun Radio !

publié le 31/03/2017 à 14:56

THE RUN TRIP, C’EST QUOI ?



The Run Trip, c’est d’abord la promesse de vivre un weekend inoubliable entre amis. 2 jours et 1 nuit, un relais non-stop à courir en équipes de 8 sur 200 km entre Paris et Cabourg !

The Run Trip est là pour lancer l’été : un weekend à la plage ? Non pas vraiment… enfin, pas que. L’important, ce n’est pas la destination, c’est le voyage ! Et la promesse de The Run Trip, c’est justement un voyage exceptionnel, le temps d’un weekend jour et nuit.



Oui, on dort peu voire pas du tout.

Oui, on court 200 km.

Oui, on va se demander au milieu pourquoi on est venu.

Mais ce qui compte, c’est qu’à l’arrivée, quand on prendra une bière sur la plage de Cabourg avec ses meilleurs amis (si ce n’était pas les meilleurs avant, ils le seront après, aucun doute là-dessus), on se dira que pour rien au monde on aurait manqué ça et qu’on a hâte d’être l’année prochaine !



The Run Trip est un événement ouvert à tous : 200 km à 8, chaque Run Tripper court 25 km en moyenne, en 3 fois : soit des segments de 8 km en moyenne. Plusieurs niveaux de difficulté seront proposés aux Run Trippers : easy, moyen et hardcore, avec des segments de 5 à 15 km et plus ou moins de dénivelé. Mais toujours avec ta team pour t’encourager, te ravitailler, et te prendre en photo à 4h du mat’ quand tu es dans le dur (on peut toujours compter sur les Run Trippers pour ça !).



« It’s not where you go that matters, it’s who you go with! »





THE RUN TRIP





THE RUN TRIP, COMMENT ÇA MARCHE ?



Ça a l’air compliqué comme ça, mais en fait c’est tout simple. Pour participer à The Run Trip, tu prends :



8 Run Trippers surmotivés pour vivre une expérience unique en équipe

2 véhicules par équipe, ou 1 van pour accueillir les 8 personnes

Tu mélanges le tout pendant



2 jours et 1 nuit de course à pied pour réaliser



200 km de relais non-stop, jour et nuit…





…et arriver sur la plage de Cabourg au début de l’été pour conclure un weekend de sport, de road trip et de fun avec tes potes





THE RUN TRIP

A QUI S’ADRESSE THE RUN TRIP ?



The Run Trip est ouvert à tous, et en particulier aux équipes et bande d’amis !



Sportif confirmé, sportif du dimanche, pas sportif du tout, il faut de tout pour faire une team ! L’important ce n’est pas la vitesse, mais l’arrivée au bout pour profiter d’une journée à Cabourg avec le sentiment du devoir accompli.



To run fast, run alone, to run far, run together!





Alors si The Run Trip te tente, monte ta team et viens t’inscrire ! :)

FUN RADIO t'accompagnera sur cette aventure inoubliable avec le meilleur du son dancefloor !