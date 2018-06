TONY ROMERA au Dièze Warehouse à Montpellier samedi 16 juin

publié le 09/06/2018 à 13:30

Fun Radio Méditerranée, et le Dièze Warehouse à Montpellier vous invitent à la soirée UNFAZED !



House, Minimal, Electro House, Trap, Psy Style.. Il y en aura pour tous les goûts.

Et pour cette date, comptez sur la venue exceptionnelle du Dj TONY ROMERA.

Vous avez déjà entendu ses prod's dans Party Fun sur Fun Radio, il est aussi membre du Label "Sans Merci", supporté par Dj Snake, Tchami ou encore Malaa..

Ecoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 06 67 602 625



Et venez faire la teuf samedi 16 juin au Dièze Warehouse à Montpellier, à l'occasion de l'une des plus grosses soirées de la saison !