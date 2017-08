Transfert record de Neymar, reprise de la Ligue 1, après-midi électro à la piscine : l'actu de ce vendredi 4 août 2017

publié le 04/08/2017 à 08:46

Murielle Bolle sera fixée sur sa demande de remise en liberté aujourd'hui.Ses avocats doivent plaider devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Dijon. Un inconnu se serait manifesté pour héberger la femme de 48 ans, témoin clef dans l’affaire du petit Grégory. Elle est actuellement incarcérée à l’isolement pour la protéger des autres détenus. Adolescente au moment des faits, elle avait accusé son beau-frère avant de finalement se rétracter.





Sécurité renforcée pour les fêtes de la Mirabelle. Des fouilles seront pratiquées aux abords notamment de la place d’Armes. La circulation sera fermée le soir. De nombreux spectacles et animations sont prévus du 19 au 27 août.

Un après-midi électro à la piscine Louison-Bobet est organisé à Nancy. Il est prévu demain avec l’Envers club. Le thème : bob et claquettes avec réalisation d'une fresque et séances photos décalées au programme. Rendez-vous donc demain à partir de 13h à 19h.





Neymar au PSG : c'est fait. L'attaquant brésilien s'est engagé pour 5 ans. Un transfert à 222 millions d'euros, un record dans l'histoire du football. Il sera présenté cette après-midi à la presse et demain au public.





En foot, l'AS Nancy-Lorraine accueille Niort à 20h pour la 2ème journée de Ligue 2. Le premier match sur la nouvelle pelouse hybride du stade Marcel Picot. De son côté, le FC Metz reçoit Guingamp demain soir à 20h à Saint-Symphorien pour la première journée de Ligue 1.