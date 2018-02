Travaux à Nancy, Saint-Valentin à l'EFS : l'actu de ce mercredi 14 février 2018

publié le 14/02/2018 à 09:23

Des déviations sont temporairement prévues autour du mémorial Désilles à Nancyà partir d’aujourd’hui. En cause : les travaux d’aménagement. Les lignes de bus sont déviées. Les arrêts dans le sens Nancy-Maxéville ne sont plus desservis, ils sont remplacés par des arrêts provisoires boulevard Charles V et Faubourg des III maisons. Toutes les infos sur nancy.fr





La papeterie de Raon l’Etape dans les Vosges liquidée. 68 salariés se sont retrouvés sur le carreau hier soir après la décision du tribunal de commerce d’Epinal. L’entreprise avait été placée en redressement judiciaire il y a 4 mois. Elle avait été rachetée en 2014 par l’italien Carterai Galleria mais accusait un déficit de 4 millions d’euros en 3 ans. Les syndicats espèrent qu’un repreneur va se manifester.



L'Etablissement Français du Sang fête la Saint-Valentn. Et tout le monde est concerné pas seulement les amoureux. Des animations sont prévues avec un cadeau chocolaté en remerciement. Et puis qui sait, peut être l'occasion de rencontrer un autre généreux donateur... Rendez-vous donc à l'EFS à Nancy ou à Metz jusqu'à 19h.



En handball, les dragonnes de Metz partent affronter Besançon ce soir pour les 8e de finale de la Coupe de France.