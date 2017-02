Un moment inoubliable pour la Saint-Valentin !

A l’occasion de la Saint-Valentin, Fun Radio Côte d’Azur et le groupe Westminster Spa et Hotel vous offrent un moment inoubliable,

par La rédaction de Fun Radio Côte d'Azur publié le 06/02/2017 à 09:10

A l'occasion de la St Valentin, Fun Radio Côte d’Azur vous offre un moment inoubliable à l’Hôtel/Spa Westminster !



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, et soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 lorsque vous entendez le signal du SMASH FUN.



Et gagnez votre forfait « toi & moi » pour 2 personnes avec chambre vue mer, petit déjeuner et déjeuner au restaurant Le Duc Menu du Marché, un accès de 2 heures à l'espace "Forme et détente" et un massage de 30 minutes en cabine DUO VIP !



Faites de votre Saint Valentin un moment inoubliable avec Fun Radio Côte d’Azur !