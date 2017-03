Un parcours pour découvrir le street art à Montpellier

publié le 15/03/2017 à 17:29





Tous les jours, vous empruntez les rues du centre-ville de Montpellier et peut-être ne les voyez-vous pas. Pourtant, elles sont là, partout. Il vous suffit d'ouvrir les yeux pour les remarquer. Les œuvres de street art sont omniprésentes. Il faut dire qu'il y a "un réel engouement et une scène locale qui se bouge" affirme Coralie, Présidente de l'association Montpellier Loves Street Art. Même s'il "reste encore beaucoup de choses à faire" la ville apprécie ce mode d'expression. Comme en témoigne les vélos de Monsieur BMX qui poussent sur les murs et que tous les Montpelliérains connaissent.

Une visite guidée accompagnée d'artistes



Afin de partager sa passion Coralie organise avec son association un parcours dans le centre-ville de Montpellier samedi à partir de 14H. Si le street art vous intéresse, ce sera le moment de découvrir des œuvres que vous ne voyez peut-être pas au quotidien. Vous pourrez aussi partager un moment avec des artistes comme OZ, ou bien être initié à la pratique puisque Sunra et Oups vont réaliser un "très grand collage" comme l'explique Coralie, vous pourrez donc "coller avec eux des centaines de cœurs sur le collage qu'ils auront préparé". Effectivement lors de cette journée les techniques éphémères seront mises à l'honneur. En plus du collage, on retrouvera la craie, ou le carton. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore le tracé du parcours. Il sera dévoilé au dernier moment sur la page Facebook Montpellier Loves Street Art.

Léo Molinié