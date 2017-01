Un pass duo à gagner au cinéma Pathé Gaumont Belfort

Gagnez un an de cinéma en illimité à deux grâce au ciné Pathé à Belfort et Fun Radio Belfort!

Cinema - PASS DUO Offert!

par Corentin publié le 27/01/2017 à 16:00

Cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre 1 an de cinéma pour deux pour profiter en illimité de toutes les séances à volonté!

Un an pour débarquer dans les salles obscures à volonté. Un blockbuster de l'été qui vous fait envie ? Allez ! Un bon film MARVEL qui va cartonner? Go, le tout gratuitement, et à deux, LE super cadeau à l'approche de la Saint-Valentin! Idée cadeau... ;)



Grâce au cinéma Pathé à Belfort et Fun Radio Belfort, tentez de gagner ce pass duo toute la semaine. Écoutez Corentin sur Fun Radio 100FM entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du smash fun, appelez gratuitement le 03 84 90 45 00.



Les meilleurs cadeaux du territoire sont sur Fun Radio Belfort, 100FM!



(fin de l'opération le vendredi 03 Février 2017)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant quinze jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Aucun dommage ne pourra être réclamé. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort.)