Un week-end au Grand Hôtel du Midi à Montpellier

C'est ce que vous offre Fun Radio Méditerranée cette semaine !

Hotel du Midi

par Arthur publié le 20/02/2017 à 10:52

Fun Radio Méditerranée et le Grand Hôtel du Midi vous offrent un weekend 4 étoiles sur la Place de la Comédie à Montpellier.





Écoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler au 04 67 602 625 et gagnez votre weekend pour 2 personnes, au Grand Hôtel du Midi, un écrin d'exception au cœur de Montpellier !



Durant ce weekend de rêve vous bénéficierez d'une nuit en chambre Deluxe avec terrasse, petits déjeuner et votre cocktail Signature au Bar les Loges.



A vous de jouer !