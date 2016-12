Tentez de gagner le jeu évènement !

Uncharted 4

publié le 09/05/2016 à 10:40

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Côte d’Azur, vous offre le jeu le plus attendu de l'année. Uncharted 4 en exclusivité sur PS4 !

Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le

0 498 120 120

Et incarnez le héros Nathan, qui mènera l’ultime combat face à un nouvel ennemi redoutable …



Fun Radio Côte d’Azur le son dancefloor