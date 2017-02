Une pétition contre le péage de Saint-Avold, une nouvelle prison en Meurthe-et-Moselle : l'actu de ce vendredi 24 février 2017

Plus de 2 600 signatures ont été récoltées pour demander la suppression du péage sur l'A4.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 24/02/2017 à 09:28

Une pétition contre le péage de Saint-Avold. Plus de 2 600 signatures ont été récoltées pour demander sa suppression de l'A4. Une pétition mise en ligne par un automobiliste de Freyming Merlebach qui travaille à Metz. Il dépense en moyenne 2 000 euros de péage par an pour aller travailler. Une action est prévue le 24 mars prochain à Metz.



Une nouvelle prison en Meurthe-et-Moselle. Dommartin-lès-Toul va accueillir une des 32 nouvelles maisons d'arrêt souhaitées par le gouvernement. Elle remplacera l'ancien hôpital Jeanne D'arc. 600 places seront disponibles pour les détenus condamnés à des petites peines ou en attente de jugement. 200 à 300 emplois pourraient être créer.



Un nouveau directeur à Lorraine Airport. Dès lundi Stéphane Lafay, déjà directeur de l'aéroport de Reims Vatry, prendra ses fonctions. Sa mission : réinstaurer un climat social normal et donner un nouvel élan à l'aéroport. Le trafic fret est en effet quasi inexistant et la fréquentation qui a augmenté de 10% l'année est toujours inférieure aux attentes.





