Venez rire au premier one man show de Pierre Croce: Powerpoint Comedy

Venez vous éclater au tout premier one man show de Pierre Croce: Powerpoint Comedy, le 13 janvier au parc des expositions de Colmar!

PIERRE CROCE - Powerpoint Comedy

par Corentin publié le 30/12/2016 à 15:00

Pierre Corce, le célèbre youtubeur Français, débarque à Colmar!

Fun Radio Belfort vous invite voir: Pierre Croce, Powerpoint Comedy au Parc Des Expos de Colmar le 13 janvier!

Cet outil généralement connu pour ses présentations soporifiques, est ici détourné de main de maître par Pierre Croce pour nous faire rire pendant une heure. Ses études aux Etats-Unis, sa vie en colocation, sa passion pour le web, son ancien statut de stagiaire ; Pierre nous parle de sujets que tout le monde connait, mais sous une forme encore jamais vue dans le milieu du stand up !



Toute cette semaine, gagnez vos places pour ce spectacle hilarant en écoutant Corentin entre midi et 16h sur Fun Radio Belfort. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez le premier à appeler le 03 84 90 45 00 ! Et repartez avec deux places pour le premier one man show sous powerpoint, une façon différente de découvrir l'outil avec Pierre Croce, prêt à vous faire rire pendant une heure!



Vous hésitez encore à venir? Ok, voici 9 arguments de mister Pierre Croce!

Cc @PierreCroce! Tu reviens bientôt près de chez toi à #Colmar pour ton one man #PowerpointComedy? Places à gagner sur #FunRadio next week! — Corentin FunRadio (@CorentinRadio) 28 décembre 2016



