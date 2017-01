Nantes : Viens boire un p'tit coup avec Les Godets du Jeudi!

Vous ne connaissez pas encore les godets du jeudi à Nantes ? Fun Radio Atlantique a rencontré son fondateur.

Les Godets du Jeudi à Nantes

publié le 19/01/2017 à 11:08

L'after work du jeudi soir a déjà convaincu beaucoup de citadins. A Nantes, Thomas Rougier et sa bande se retrouvent toutes les semaines dans un bar. L'endroit est choisi au hasard, et diffère systématiquement.



Ce rendez-vous hebdomadaire est né il y a deux ans, quand Thomas a emménagé à Nantes pour des raisons professionnelles. Désireux de découvrir la ville, de décompresser après la journée de boulot et de rencontrer du monde, il a créé les Godets du Jeudi ou GDJ. Et l’initiative commence à prendre : ils sont une centaine de participants. Objectif 2017 ? 200 personnes!



Concours de présence et bonne ambiance

Dans le groupe des amitiés se sont nouées. Quarante personnes constituent le noyaux dur des irréductibles. Un couple s'est même formé au sein des Godets du Jeudi ! Et pour stimuler cette joyeuse communauté, Thomas Rougier n'est pas en manque d'idées. Il a récemment organisé un concours de présence, et a également consulté les participants pour choisir le meilleur logo.



La mailing list s’agrandit de jour en jour.. à mesure que les amis d'amis rejoignent l'initiative. Comme un rappel à l'ordre, chaque participant reçoit le mail la veille ou le matin même quand Thomas a du retard confie-t-il. Un message succinct qui donne les seules informations nécessaires : l'horaire et le lieu choisi.

Ce soir vous pourrez découvrir l'événement à 18h30. les GDJ investissent la taverne Le Bagadou. Elle se trouve rue Jean-Jacques Rousseau, dans la rue derrière la FNAC qui remonte vers la place Graslin.