Vivez la "Digue Electro 2016" avec Fun radio Dunkerque

Ce Samedi 10 Septembre, c'est la 3ème édition de la Digue Electro avec Fun Radio Dunkerque

La Digue Electro - Samedi 10 Septembre - Dunkerque

par Matt Dunkerque publié le 05/09/2016 à 14:19

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La Digue Electro est de retour pour une 3ème édition ce Samedi 10 Septembre avec Fun Radio Dunkerque !



Pour faire de cette rencontre musicale un événement complet et riche de contenu plusieurs partenaires se joigne à la fête, à savoir : Private Lemon, Gaspard, Leçon d'ailleurs et LFK, chacune d'elles apportant sa touche, son style et son savoir faire à cet événement 100 % electro.



Cette journée de festivité se déroulera de la manière suivante :



16h à la Bibliothèque des Sables

17h30 au Tchin-Tchin

19h au Sucré Salé

20h30 à The Place

22h à la Scala (anciennement la Chlorophylle)



Puis, à partir de 23h, la soirée se poursuivra dans quatre lieux en même temps, à savoir : le Tchin-Tchin, Le sucré salé, The Place et La Scala, chaque spectateur pouvant choisir de s’arrêter dans un lieu en particulier et y passer le restant de la soirée ou de passer une heure dans chacun d'eux si il le désire afin de profiter des différentes ambiances, la fin de soirée est donc imaginée « à la carte » laissant libre cours à la volonté et aux sensibilités de chacun.



Rejoignez l'évènement sur Facebook : http://www.facebook.com/events/1563033080669564/