Vivez la "Night-Concept Closing Party" de Bollezeele avec Fun Radio Dunkerque

Fun Radio Dunkerque vous offre vos places pour l'ultime soirée "Night-Concept Closing Party" ce Samedi 27 Août à la salle des Sports de Bollezeele

par Matt Dunkerque publié le 22/08/2016 à 11:47

Night-Concept et Fun Radio Dunkerque vous donne rendez-vous à Bollezeele, ce Samedi 27 Août, en compagnie de l'asso carnavalesque "Les BOLLEZENAERDS".



MUSIC CLUBBING & MULTI-AMBIANCES

Rétrospective des meilleurs titres que l'on a pu vous passer pendant ces 8 années de soirées et bien sûr, on vous repassera une dernière fois ceux qui auront mis le + d'ambiance! De quoi faire remonter pas mal de souvenirs!



Entrée 8€/5€ avant 23h30

Accès réservé aux + de 17ans

Carte d'identité demandé

Tenue et esprit corrects demandés

Vestiaire



Tentez maintenant de gagner vos places en cliquant sur "JOUEZ"

(une seule participation par personne)



Rejoignez l'évènement : https://www.facebook.com/events/672401366241829/