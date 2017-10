Partez vivre la "Paris Games Week" avec Fun Radio Dunkerque

publié le 18/10/2017 à 02:14

Du 1er au 5 Novembre, c'est le traditionnel et incontournable salon du jeu vidéo à Paris, porte de Versailles : la "Paris Games Week"



Cette semaine, écoutez Jayson entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez une Playstation 4 + un jeu + votre aller/retour à Paris pour deux avec hébergement ainsi que vos entrées au salon.



Le salon "Paris Games Week", c'est du 1er au 5 Novembre à Paris, Porte de Versailles avec FUN RADIO.



La radio des jeux vidéo, c'est FUN RADIO Dunkerque le son Dancefloor



PARIS GAMES WEEK