Vivez La Soirée Rosalie avec Fun Radio Dunkerque ce Samedi 09 Avril

Gagnez vos bons d'achats chez vos commerçants Dunkerquois avec Fun Radio

LSR - Les Soirées Rosalies

par Matt Dunkerque publié le 04/04/2016 à 12:59

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La 1ere soirée Rosalie se déroulera Samedi 9 Avril 2016 de 16h à 23h00 chez Work&Co au 15 rue du Jeu de Mail à Dunkerque.



Venez retrouver 38 exposantes Dunkerquoises sur des thématiques variées comme LA MODE, LA DECO, LE BIEN ETRE, LES ACCESSOIRES, LA COIFFURE et beaucoup d'autres... Entrée Gratuite !



Pour l'occasion, Du 04 au 08 Avril , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez votre Pack Réduction chez les commerçants Dunkerquois (Boho / Camdem / l'Armoire de maman)