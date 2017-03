Vivez le carnaval 2017 avec Fun Radio Dunkerque !

publié le 01/03/2017 à 11:53



Pendant toute la saison du carnaval de Dunkerque, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, des que vous entendez le signal du #SmashFun, soyez les premiers a appeler Fun Radio Dunkerque au 03 28 235 235

et cette semaine gagnez vos places pour le bal du Sporting, le bal des Optimistes et le bal des Zotes.

Bonne chance !

Votre Carnaval 2017, c'est cette année encore avec Fun Radio Dunkerque et le magasin de fête et d'artifices Ciel en fête !

Partenaire : Ciel en fete

Ciel en fete, votre magasin de fête et d'artifices,

une équipe de Carnavaleux et d'Artificier diplômés à votre service.

Ventes de Déguisements, Accessoires Carnaval, Pétards, Artifices, Déco de table, Cotillons, maquillages....

101 Faubourg de Cassel - Bergues Localiser >

03 74 06 00 93

Site Internet > Page Facebook >

Ciel en Fete