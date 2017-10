Vivez les matchs de l'USDK avec Fun Radio Dunkerque

publié le 30/10/2017 à 10:43

Venez encourager votre équipe de Handball Dunkerquoise !

FUN RADIO Dunkerque vous invite à la rencontre "USDK / Toulouse" Mercredi 8 Novembre 2017 à 20h au "Stade de Flandres"



Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, des que vous repérez le signal du SmashFun, soyez les premiers au 03 28 235 235, et gagnez vos places pour supporter L'USDK au stade de flandres !





Plus d'infos : www.usdk.fr



Logo de l'USDK