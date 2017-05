Vos baptêmes de plongées avec le Club Sous l'Eau

publié le 05/05/2017 à 09:17

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 !!



Et venez vivre l'expérience de la plongée sous marine, du silence et de l'aventure avec le Club Sous l'eau au Port Santa Lucia à Saint-Raphaël

Plus de trente sites de plongée de la baie de Saint-Raphaël jusqu’à Aguay