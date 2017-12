Vos invitation pour le spectacle d'Alban Ivanov

publié le 04/12/2017 à 10:55

Fun Radio Méditerranée vous offre vos places pour le one man show d’Alban Ivanov le samedi 9 décembre à 20h30 à la salle Zinga Zanga à Béziers !



Venez découvrir le parcours atypique d'Alban Ivanov, et sa vision du monde à travers un show sincère et déjanté !



Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner vos places, cliquez sur "Participer" et complétez le formulaire.

Les gagnants seront prévenus par e-mail ou téléphone.

Bonne chance à tous !

Si vous participez au tirage au sort, assurez-vous de pouvoir être présent(e) car nous nous engageons auprès de la production du spectacle