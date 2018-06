Vos invitations pour l'Avant Première du film "Budapest" avec Fun Radio Méditerranée

publié le 02/06/2018 à 12:57

Le film Budapest suit l’aventure de deux amis, Vincent (Manu Payet) et Arnaud (Jonathan Cohen) qui s’ennuient ferme dans leur travail en France. Ils décident alors de repartir de zéro et de créer une entreprise qui organise des enterrements de vie de garçon à Budapest.



Avec l’aide de l’expatrié Georgio (Monsieur Poulpe) , ils vont découvrir les opportunités de la capitale hongroise, sa vie nocturne et ses excès.

Cette aventure professionnelle déjantée dépassera leurs attentes et apportera bien des remises en question.

Film Budapest

source (budapest-bons-plans.fr)

