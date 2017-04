Vos invitations pour la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 31/03/2017 à 11:42

Tout les jours, écoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous repérez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 !



Et vous gagnez vos invitations avec transport en IDTGV, et hébergements pour la Fun Radio Ibiza Experience le 14 Avril à l'Accor Hôtel Aréna de Paris

Avec Hardwell, Afrojack, Robin Schulz, W&W, Nervo, et Sam Feldt en mix !