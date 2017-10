Vos invitations pour le SX Tour de Montpellier

publié le 03/10/2017 à 16:56

Le Super Cross de Montpellier revient pour deux dates à réserver dès maintenant, Le 5 et 6 octobre prochain



Venez vivre en plein coeur de l’Arena de Montpellier, un moment exceptionnel à l’occasion de l'avant dernière épreuve du Championnat de France SX Tour qui réunit tous les espoirs et l'élite du Supercross français. En plus la catégorie SX2 (250cc) et des freestyleurs internationaux seront de la partie pour vous faire un show FMX incroyable !

Et tout ça sur le bon son dancefloor mixé par Mave, Dj Fun Radio Méditerranée.

Ecoutez Arthur entre midi et 16 heures sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625, et gagnez vos places pour vivre le SX Tour 2017 avec Fun Radio !