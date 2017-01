Vos places de ciné pour voir la comédie de noël: Joyeux Bordel

Toute la semaine, écoutez Jayson sur Fun Radio Dunkerque, et gagnez vos places de ciné pour aller voir "Joyeux Bordel" au cinéma !

Joyeux_bordel

par La rédaction de Fun Radio Dunkerque publié le 03/01/2017 à 02:16

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Lorsque la directrice générale de Zenotek, Carol Vanstone (Jennifer Aniston) tente de fermer la branche de son frère fêtard et toute son équipe de bras cassés, il doit alors rassembler ses collègues et organiser une fête de Noël épique pour impressionner un trés gros client potentiel pour conclure une vente qui permettra de ne pas fermer cette branche.







Découvrez ce film Fun Radio en gagnant vos invitations pour la séance de votre choix!





Toute la semaine, écoutez Jayson sur Fun Radio Dunkerque, des que vous entendez le signal du #SmashFun, soyez les premiers a appeler le 03 28 235 235, et allez avec vos potes, voir la comédie de noël "Joyeux Bordel" au cinéma !





> JOYEUX BORDEL ! - Bande Annonce VF



Joyeux Bordel, un film Fun Radio, Le Son Dancefloor !