Allez voir Rogue One a Star Wars story

Et gagnez le DVD de Star Wars épisode VII "Le retour de la Force"



Rogue One Star Wars story

publié le 09/12/2016 à 17:35

Cette semaine, la force est avec vous sur Fun Radio Côte d’Azur !



Assistez avec vos potes à la projection privée Fun Radio de Rogue One : « A star Wars story » au cinéma Lido à Saint-Raphaël !



Et gagnez le DVD « Star Wars épisode VII Le réveil de la force » avec Cultura Puget sur Argent



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous repérez le SMASH FUN soyez les premiers au 0498 120 120



Et vivez la semaine spéciale Star Wars, sur Fun Radio Côte d’Azur avec le cinéma Lido à Saint Raphaël et Cultura Puget sur Argent !



