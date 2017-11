Vos places pour "I Love Techno 2017"

publié le 27/11/2017 à 12:46

Fun Radio Méditerranée présente I Love Techno Europe samedi 16 décembre au parc des expos de Montpellier !

Retrouvez sur scène Agoria, Jeff Mills, Etienne de Crécy, Paul Kalkbrenner et bien d'autres...

Ecoutez Arthur entre midi et 16 h sur fun radio méditerranée, dès que vous repérez le signal du Smashfun soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625 et gagnez vos invitations.



La seule Radio a vous offrir vos invitations pour I Love Techno Europe, c'est Fun Radio Méditerranée Le Son DanceFloor