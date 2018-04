Vote sur Internet pour les étudiants de lettres à Nancy, la désillusion du FC Metz face à l'OL : l'actu de ce lundi 9 avril 2018

publié le 09/04/2018 à 08:40

Le président de la fac de lettres de Nancy a décidé d'organiser un vote pour ou contre la reprise des cours mercredi. La consultation est ouverte jusqu'à 17h30 pour tous les étudiants du campus lettres. De son côté, l'UNEF dénonce cette consultation et indique que seules les AG sont légitimes.



A Lille, un collectif d'enseignants universitaires a appelé à ne pas participer à la tenue des examens.



Deuxième épisode de grève à la SNCF. Le le trafic est encore très perturbé : 1 ter sur 10 et 2 TGV sur 5 circulent dans la région. Des bus de substitution sont mis en place par exemple entre Nancy et Rodange ou encore entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Les allers-retours entre Nancy et Paris sont maintenus sur les rails. Pas de trafic en revanche entre Longwy et Thionville. Fin de la grève demain matin.





Opération d'expulsion à Notre Dame des Landes. Les occupants de la ZAD ont été délogés ce matin. Des affrontements ont éclaté entre militants et force de l'ordre. Les militaires ont tiré des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles.





En ligue 1, le FC Metz a été écrasé par l’Olympique Lyonnais. Score final : 5-0 hier à Saint-Symphorien lors de la 32ème journée. Avec un premier but à la 56ème seconde du match. Une action qui a plombé le début de la rencontre côté messin. Les Grenats restent lanterne rouge au classement.

A suivre ce soir : le match entre l’ASNL et le RC Lens pour la 32ème journée de Ligue 2. Coup d’envoi à 20h45.