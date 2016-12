Votre séance de cinéma privée avec Fun Radio !

Vous et vos 10 potes pour le film "Doctor strange"

Doctor Strange

publié le 21/10/2016 à 17:16

Fun Radio Côte d’Azur, et le cinéma Lido à Saint-Raphaël, vous invitent à découvrir « Doctor Strange », le nouveau Marvel !

Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d’Azur,



Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 498/120/120.



Et invitez 10 de vos potes, pour assister à la projection privée FUN RADIO, de « Doctor Strange » au cinéma Lido à Saint-Raphaël





