Gagnez une semaine au ski, pour 4 personnes

Travelski Vallnord

publié le 16/01/2017 à 13:16

Fun Radio Méditerranée et TRAVELSKI.COM vous offrent votre séjour au ski

Partez Skier à Peyragudes, dans les Pyrénées une neige de qualité vous attend pour un maximum de glisse !



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN,

Soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625 et partez profiter des activités et du ski à Peyragudes dans les Pyrénées !



Fun Radio, le son dancefloor