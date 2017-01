WARRIOR ADVENTURE TOULOUSE

gagnez vos abonnements de un an!

par Ethan publié le 23/01/2017 à 11:26

Courir, sauter, se tractionner, glisser, ramper… sont autant de mouvements que vous allez devoir effectuer chez WARRIOR ADVENTURE à Aucamville!



- Parcours Ninja:

Vous l'avez vu à la TV, vous en avez rêvé, nous l'avons fait ! “L’épreuve des champions” Se suspendre à 3 mètres de haut grâce à une structure metallique, dans le but de franchir une somme de défis physiques et techniques sur 35 mètres de long. Alors, serez-vous le meilleur ?



- Parcours d'obstacle:

“Garde à vous, prêt, partez!” Courir, sauter, se tractionner, glisser, ramper… sont autant de mouvements que vous allez devoir effectuer chez WARRIOR ADVENTURE. Inspiré du parcours militaire, cette épreuve développera en vous des capacités hors-normes avec un plaisir décuplé…



- Warrior Training:

“Une nouvelle définition du sport” Le warrior training est un entraînement qui vous permettra d’affronter le parcours NINJA WARRIOR avec un développement musculaire, ludique et stimulant. Le principe repose sur l’enchaînement d’exercices fonctionnels réalisés sous formes de défis, dans le but d’améliorer sa condition physique tout en restant fun !

Warrior Adventure

47 Route de Paris, 31140 Aucamville

Tirage au sort le 27 janvier à 17h