Wonder Woman : gagnez vos places de cinéma

Wonder Woman - Bande Annonce Officielle (VF)

et Corentin

publié le 23/06/2017 à 15:00

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit , à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana qui son havre de paix, convainque qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre , Diana découvrira l'étendue de ses pouvoirs ... Et son véritable destin.





Wonder Woman

