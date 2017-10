Rencontrez Dua Lipa dans les studios de Fun Radio

publié le 10/10/2017 à 15:34

Dua Lipa sera dans les studios de Fun Radio le 17 octobre prochain à 18h, pour un live et une interview exceptionnels. Âgée de seulement 22 ans, elle compte déjà un nombre incroyable de fans. Si vous en faites partie tentez de la rencontrer et d'assister à cette émission en vous inscrivant à l'adresse suivante : jb@funradio.fr



Après avoir signé de nombreux tubes, la chanteuse britannique s'est fait un nom aux côtés des plus grandes pop stars. Au début de l'année 2017 on découvrait sa voix grave et entraînante sur le refrain du tube de Sean Paul : No Lie. Quelques jour après, le nom de Dua Lipa était associé à Scared To Be Lonely, un des nombreux tubes de Martin Garrix.



Dernièrement Dua Lipa présentait New Rules, un titre que vous pouvez écouter sur Fun Radio. Un morceau qui parle de relations amoureuses et qui a déjà fait danser de nombreuses personnes, dont Sam Smith : "Je danse nu sur New Rules et j'essaie de refaire la chorégraphie au moins une fois par semaine [...]" A-t-il publié sur son compte Twitter. Maintenant les fans attendent des preuves.

@DUALIPA I dance naked to 'New Rules' and try to re create the video at least once a week. Today is that day. I love you Dua x — Sam Smith (@samsmithworld) 28 septembre 2017