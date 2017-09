Rentrée scolaire 2017 : les meilleurs tweets

publié le 04/09/2017 à 12:35

Ce 4 septembre sonne la rentrée scolaire. Pour beaucoup c'est un coup dur, mais les internautes savent garder leur humour. Sur Twitter on a assisté à un déferlement de posts, tous plus drôles les uns que les autres. Changement d'établissement, nouvelle classe, nouvel emploi du temps... Les étudiants ont fait part de leur peur de tous ces changements. La veille de ce jour fatidique, certains s'imaginaient déjà leur tête en voyant leur nouvel classe.





Les émissions de Fun Radio se mettent aussi à l'heure de la rentrée. Ce matin toute l'équipe de Bruno Dans La Radio est venue habillée en écolier et le studio s'est transformé en une grande classe. La veille, Marion et Anne-So vous ont fait oublier la déprime de la pré-rentrée. Quant à ce soir, Lovin'Fun vous fera passer votre première soirée dans la bonne humeur. Toutes les émissions ont fait peau neuve, pour vous faire vivre une année encore plus dingue que la précédente.

Quand tu vas découvrir ton emploi du temps demain. #rentree2017 pic.twitter.com/OioZOMqn4n — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 3 septembre 2017

vrmnt ceux qui sont en 2nd profiter un max de votre année sans exam et avec 3 mois de vacances #Rentrée2017 — Juliana¿ (@Julianar60) 3 septembre 2017

Pendant 1 semaine jvais bien m'habiller et tout le reste de l'année ca va partir en couille #rentree2017 — itschiiken (@trunk_mt) 3 septembre 2017

2 minutes après avoir vu ma classe #rentree2017 pic.twitter.com/zi9mMs24HK — maya la khey (@mousteucha) 3 septembre 2017

#RentréeScolaire Quand tu te rends compte qu'il te reste 290 jours à attendre avant l'été 2018... Bon courage et bonne rentrée ! ¿ pic.twitter.com/NRlOxVLVbb — VDM (@viedemerde) 4 septembre 2017

Moi quand je vais découvrir ma classe a la rentrée ¿ #rentree2017 #rentreescolaire pic.twitter.com/TZ1Ke7uVgy — Mélina (@meli__dj) 26 août 2017