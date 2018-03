Tomorrwoland Winter : les prix, les dates... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 09/03/2018 à 16:45

Le plus grand festival électro du monde débarque en France, à l'Alpe d'Huez. Après avoir rassemblé des centaines de milliers de personnes en Belgique, Tomorrowland s'apprête à en faire de même en France. Le 13, 14 et 15 mars 2019 les adeptes de cet événement pourront participer à une toute nouvelle expérience.



Tomorrowland propose une première édition hivernale dans les Alpes françaises. 30 000 personnes sont attendues en bas des pistes pour faire la fête pendant 3 jours non-stop, mais pas seulement. Tout le domaine skiable sera accessible aux personnes détenant le pass Tomorrowland.

Les non-skieurs seront aussi les bienvenus. Le domaine proposera une multitudes d'activités et la majorité des scènes seront accessibles à pied. Sur ces dernières les plus grands Djs de la planète se succéderont. Deux pass seront mis en vente très prochainement, pour connaître le line-up et toutes les autres informations, écoutez Fun radio non-stop, la radio officielle de Tomorrowland





Pass 4 jours Tomorrowland Winter à partir de 685 euros, en vente le 15/09/17 :





- 4 nuitées (arrivée le 12 mars - départ le 16 mars)



- Entrée au festival Tomorrowland Winter (13 - 14 - 15 mars)



- Accès à «The Gathering» (12 mars)

- Forfait remontées mécaniques et accès aux pistes de ski - 4 jours



- Envoi du bracelet et du coffre au trésor chez vous



- Taxe de séjour, frais de service et frais de paiement



Pass 7 jours Tomorrowland Winter à partir de 825 euros, en vente le 08/09/17 :

- 7 nuitées (arrivée le 9 mars - départ le 16 mars)



- Activités exclusives proposées seulement aux détenteurs du pass 7 jours (10 - 11 - 12 mars)



- Entrée au festival Tomorrowland Winter (13 - 14 - 15 mars)



- Accès à «The Gathering» (12 mars)

- Forfait remontées mécaniques et accès aux pistes de ski - 7 jours



- Envoi du bracelet et du coffre au trésor chez vous



- Taxe de séjour, frais de service et frais de paiement





> Tomorrowland Winter 2019 | Announcement