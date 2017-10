Top 100 DJ Mag 2017 : le classement

Crédit : Facebook : Dimitri Vegas & Like Mike

Dimitri Vegas & Like Mike / Armin Van Buuren / Martin Garrix / David Guetta

publié le 24/10/2017 à 17:20

Depuis 1991, le magazine britannique DJ Mag, référence en matière de musique électro, livre un classement annuel des 100 meilleurs DJs. La consécration pour les artistes est d'obtenir le titre de meilleur DJ du monde. L'année dernière Martin Garrix atteignait ce grade et devançait Dimitri Vegas & Like Mike d'une place.



Cette année encore le jeune prodige néerlandais termine n°1 du classement, toujours suivi du duo belge. Le 3ème DJ à rejoindre le podium est Armin Van Buuren, il gagne une place et se rapproche dangeuresement de la première position.

La France est aussi bien représentée dans le classement. David Guetta se place en 7ème position et DJ Snake termine 23ème. Don Diablo se place en 11ème position juste devant KSHMR, Oliver Heldens, W&W et Calvin Harris. Les DJettes Nervo se positionnent en 42ème place. Retrouvez l'intégralité du classement ici.