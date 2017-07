Une application de rencontre dédiée aux festivaliers

publié le 11/07/2017 à 19:57

Une application nommée Radiate vient tout juste de sortir et fait déjà beaucoup parler d'elle. Le principe ? Des milliers de personnes sont attendus à chaque festival, et cette application permet aux personnes présentes de s'y rencontrer. Amitié ou amour, Radiate souhaite mettre en contact toutes ces personnes ayant les mêmes intérêts dont la musique et la fête.



Il faut maitriser un peu l'anglais car elle n'est actuellement disponible que dans cette langue, bien qu'elle propose des festivals à l'international comme Lolapallooza qui se déroulera à Paris le 22 et 23 juillet. Vous pouvez ainsi vous connecter aux festivals disponibles sur l'application, faire savoir que vous y serez et commencez dès à présent à rencontrer les personnes que vous êtes susceptibles de croiser. Radiate est facile d'utilisation, il ne vous reste plus qu'à vous laisser guider.