VIDÉO - Adrien Toma dévoile les coulisses de Tomorrowland

publié le 03/08/2017 à 19:32

Adrien est parti avec sa caméra pour vous faire vivre Tomorrowland et vous montrez les endroits les plus insolites du festival. L'animateur a parcouru de nombreux kilomètres pour tout vous montrer, on imagine qu'il s'en souvient encore. Surtout pour se rendre à Dreamville, le camping de Tomorrowland, ou la plus part des festivaliers dorment et continue de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, les derniers concerts prenant fin à une heure.



Vous avez pu également découvrir le studio de fond en comble, dans lequel toute l'équipe de Fun Radio était pour vous retransmettre cet événement exceptionnel. Sur sa route Adrien a croisé de nombreuses scènes, des festivaliers, du personnel... Vous pourrez sentir la bonne humeur ambiante qui règne sur Tomorrowland. Bref Adrien n'a qu'un mot à la bouche : il faut le voir pour le croire !