publié le 06/03/2017 à 15:38

Dévoilé officiellement le 4 mars 2017, Feder a fait patienter ses fans en révélant un extrait de son nouveau titre Back for me, sur les réseaux sociaux. Il s'est de nouveau associé à un garçon : Daecolm. Et le jeune anglais a prêté sa voix sur ce dernier morceau . Une nouvelle collaboration qui promet encore un carton. Si vous avez aimez les précédents titres vous ne pourrez que l'adorer. Le DJ français avait annoncé qu'il sortirait un album en 2017, affaire à suivre !



Depuis le début de sa carrière, Feder connaît une ascension fulgurante. Le DJ originaire de la côte d'Azur s'est fait connaître avec le titre Gooddbye. Ce premier morceau aux sonorités electro-folk, accompagné de la voix de Lyse a eu un succès imminent. Son deuxième titre Blind, en collaboration avec une chanteuse finlandaise Emmy a aussi beaucoup plu et les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 15 millions de vues sur YouTube. Le dernier titre en date de Feder, Lordly, interprété avec la voix d'un homme : Alex Aiono, a été la bande originale du championnat du monde de handball.