publié le 06/10/2017 à 11:06

Pendant plusieurs semaines Fun Radio vous a offert la possibilité de vous inscrire au plus gros casse du siècle dans les entrepôts de Cdiscount. Une équipe de cinq auditeurs a été sélectionnée à l'antenne et a pu, ce 6 octobre, réaliser le fantasme de beaucoup de personnes : dévaliser un entrepôt. L'équipe a mis en place un dispositif exceptionnel, avec un plateau sur mesure pour recevoir les auditeurs.



Ils avaient 1 minute et 10 secondes pour courir dans les allées de l'entrepôt et prendre un maximum de choses, en les ramenant au centre du plateau. Ils ont récupéré des jeux pour enfants, des smartphones, une machine à laver, des rétroprojecteurs, des frigos... En tout ils ont eu 21 456€ de cadeaux.

Deux autres équipes, sélectionnées par l'équipe Cdiscount ont également eu la chance de repartir les bras chargés d'objets high-tech et de gadgets en tout genre. Pour finir, toute l'équipe de Bruno Dans La Radio a elle aussi réalisé un casse du siècle, pour la bonne cause. Ils ont pillé les allées et ont pris de très nombreux cadeaux pour l'association Tout Le Monde Contre Le Cancer. Cette émission aura fait de nombreux heureux.