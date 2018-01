publié le 12/01/2018 à 12:27

Camila Cabello avait annoncé la sortie de son tout premier album baptisé Camila sur ses réseaux sociaux. C'est de la même façon qu'elle a exprimé son excitation le jour J : "L'album est sortie dans une partie du monde et sortira dans le reste du monde dans quelques heures. PS : Je vais dormir maintenant car demain je me réveille à 4h, mais je pleure en lisant toutes vos réactions dans mes rêves," a-t-elle écrit en légende d'une photo postée sur son compte Instagram.



L'artiste américaine, dévoile ce 12 janvier, dix titres. Trois déjà connus : Havana, Never Be The Same et Real Friends, et sept nouveautés. On découvre des ballades romantiques, des titres mélancoliques et des titres plus punchy dont Inside Out, She Loves Control et Into It. Seul Dady Yankee a collaboré sur un des titres de Camila Cabello. On imagine de nombreuses productions avec d'autres artistes à venir, au vu de la qualité de son premier album.