publié le 10/04/2017 à 17:34

Vidéo City c'était l’événement à ne pas manquer pour rencontrer vos Youtubeurs préférés ! Beauté, musique, sport, humour, et même cuisine, toutes les communautés de Youtubeurs étaient présentes samedi et dimanche dernier à Paris au Parc des expositions. Après le succès de sa première édition, le Vidéo City recevait cette année pas moins de 250 Youtubeurs en deux jours ! Karel et Rémy en ont reçu 10 sur le plateau de Fun Radio qui était délocalisé au Parc des expositions pour ce week-end exceptionnel.



Tour à tour, nos deux animateurs ont reçu Marion Seclin, actrice ayant fait du féminisme sa marque de fabrique, Clara Marz, spécialiste beauté et chanteuse. Mais aussi Waxx, musicien surdoué, Les Golden Moustache et Lolywood : deux collectifs d'acteurs, et enfin Paul Taylor; humoriste anglais. Vous avez eu l'occasion de suivre cet après-midi riche en émotions en direct sur notre site mais aussi sur nos différents réseaux sociaux.