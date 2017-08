publié le 31/08/2017 à 10:48

Cette année, le rendez-vous de la rentrée des fans d'EDM s'appellera Elektric Park ! Le nom a changé mais le concept, lui, reste le même ! L'Île des Impressionnistes à Chatou accueillera, le 9 septembre prochain, le meilleur de la scène électro-EDM, techno et trance progressive sur 5 scènes différentes.



En tout plus de 13h de musique, de 11h à 00h, avec des sets qui promettent d'être exceptionnels à en croire la programmation. En tête d'affiche les néerlandais, BassJackers, qui ont déjà collaborés avec Martin Garrix, Afrojack, KSHMR, Dyro... Laidback Luke, l'un des artistes les plus joués dans le monde, viendra mixer ses plus grands succès. La présence des plus grands DJ's français : Bob Sinclar, Lost Frequencies, Offenbach promet aussi de rendre cette soirée mémorable.



N'attendez plus si vous n'avez pas encore réservé votre place, rendez-vous sur la billetterie officielle en ligne. Si vous ne pouvez vous rendre à la soirée, vous pourrez toujours l'écouter sur Fun Radio de 18h à 00h !

Elektric Park