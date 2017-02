VIDÉO - Elle refuse une demande en mariage devant tout un magasin

Ce jeune homme a pensé faire une belle surprise à sa dulcinée en lui demandant sa main dans une galerie marchande. Mais il a eu tout faux.

> Valentines Day Massive Proposal Fail

par Jean-Alexis Lemieux publié le 13/02/2017 à 18:01

Le jour de la Saint Valentin est la journée officielle des amoureux, elle permet de se retrouver autour d'un bon repas mais parfois même de faire les demandes les plus folles. C'est le cas de ce jeune homme qui risque de rassurer tous les célibataires qui seront seuls ce 14 février. Dans cette vidéo, un homme a demandé la main de sa bien-aimée en faisant une proposition digne d'un film romantique, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.

En effet le jeune homme emmène sa petite amie dans une galerie marchande et prend un micro devant tout le monde entouré par des musiciens présents spécialement pour l'occasion. Il commence à lui faire une magnifique déclaration d'amour, quand soudain il s'agenouille pour la demander en mariage. Sauf que la réaction de sa compagne n'a sûrement pas été celle qu'il souhaitait. La jeune femme lui demande de se relever, mais quand celle-ci voit qu'il continue sa déclaration, elle prend le ukulélé d'un des musiciens pour assommer son compagnon et s'en va. Un moment romantique qui se termine finalement en gros moment de gène...