VIDÉO - "Eurodance 25" :Calvin Harris reprend la première place de l'Eurodance 25

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

publié le 08/01/2017 à 20:00

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.





Le top 3 change un peu cette semaine. Calvin Harris prend la première place avec My Way, suivi de David Guetta avec Would I Lie To You et de Bruno Mars avec 24K Magic.



La plus belle progression de la semaine c'est Galantis avec son titre Love On Me. Ils gagnent 6 places et se retrouve 9ème de l'Eurodance 25. Steve Aoki avec Just Hold On réalisent également une belle performance, en montant de 5 positions et en se plaçant ainsi à la 20ème place.



En revanche, déception pour Don Diablo avec Cutting Shapes, ils perdent 9 places et se retrouvent 22ème du classement.

Les entrées et sorties de la semaine