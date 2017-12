VIDÉO - "Jumanji : Bienvenue dans la jungle" un film hommage

publié le 20/12/2017 à 10:23

Cette fois pas de jeu de société mais un jeu vidéo. C’est une version 2.0, à l’image de notre époque. Quatre lycéens collés découvrent une vieille cassette et lancent la partie. Ils sont aspirés par la console et atterrissent au beau milieu de la jungle dans la peau de leur avatar.



On a tous les clichés du lycée : le geek, le sportif musclé, l’intello et la pom-pom girl. Les avatars sont quant à eux incarnés par des adultes, notamment Dwayne Johnson (The Rock) et l’humoriste Kevin Hart. Pour sortir du jeu, il faudra absolument compléter tous les niveaux. Les joueurs ont 3 "game over", pas un de plus. Découvrez l’interview des deux têtes d’affiche du film.

On a aimé le casting alléchant et le duo The Rock-Kevin Hart, en total dérision. Il est sorti du grenier et bien modernisé. Les fans du premier Jumanji apprécieront le clin d’œil à Alan Parrish. En revanche, le cliché sur les 4 ados rend le début du film un peu simple. Le méchant n’est pas très charismatique et on finit par l’oublier. Si l’idée du mode jeux vidéo est bonne, elle n’est pas assez exploitée. Quant à Nick Jonas, son personnage est trop en retrait. Le film est tout public, et pour nous ça reste un bon divertissement pour Noël.